الطالع الفلكي الأربِعَاء 26/8/2020..قَابِلْ للتَحَسُّن!

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:06 م
الطالع الفلكي الأربِعَاء 26/8/2020
الطالع الفلكي الأربِعَاء 26/8/2020
أحمد يسري
Advertisements
*القمر فى الرّبع الثّانى، القمر فى القوس.
**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من  16 أغسطس - 16 سبتمبر.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الطّرفَة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر.

اليوم 20 مِسْرى قبطى ، 26 آب رُومى ، 7 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.

 قال الحكيم المصرى: -أنا كنت إتّفَأتْ معاك على كام ماهِيّة؟ (سُبعميت إرْشْ)-سُبْعُميت إرْشْ ميكّفكش أبداً أنا حَعْمِلْهُم خمستاشر جنيه.(سُليمان بِكْ نجيب من فيلم غزل البنات-1949)

*القمر فى القوس "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*القمر فى القوس يعنى
وضع الحالة الرّوحيّة فى المقدّمة حتى كنوع من التغيير، الحالة الرّوحية تلك النعمة التى كانت أول وأعظم وآخر نعمة يستمتع بها الإنسان منذ ميلاده وحتى وفاته تستحق منك الإنتباه لأداء الواجبات الدّينيّة والتى تعمل كصمام أمان للحفاظ على إتزانك الرّوحى ، كما أنّه كوكب الثروة والإزدهار والسعى خلف لقمة العيْش لكن دون إنفصال عن الأخلاق ، هذا يعنى أن تهتمّ بالأمانة الأخلاقيّة فى تجارتك أو وظيفتك بصرف النظر عن المردود المالى الذى ترغبه لنفسك وتبتعد عن الكلمة الشائعة "على قَدّ فلوسهم" فالقروش القليلة تحل فيها البَرَكَة بمشيئة الله تَعَالى ، مكاسب قليلة تجر مكاسب كبيرة والسبب سمعتك و نزاهتك فى تجارتك أو وظيفتك واهتمامك بالكيْف وليس الكَمّ ،بذلك تعمل الأخلاق/ المُشترى على توسيع مكاسبك بعيداً عن الفهلوة أو إستعمال عبارات مُستفزّة  كمقولة القانون لايحمى المغفلين، البضاعة المُبَاعة لاتُردّ ولاتُستبدل.

فى ثقافة التنجيم الهندى والصينى فالمُشترى يرمز للحظ السعيد والإزدهاروالثروة والوجاهة الإجتماعيّة(يحكم القوس والحوت) يزوربرج واحد ويمكث فيه سنة واحدة فقط ، على ذلك فحظّك قابل لضربة حظ طبقاً لثقافتهم مرّة واحدة كل 12 سنة وليس مرة واحدة فى العمرعندما يرجع المُشترى لزيارة برجك الذى كان فيه وقت ميلادك ، مفهوم الحظ قد يكون على شكل وظيفة جديدة أو مشروع مربح أو زوجة صالحة أو هجرة لبلاد بعيدة ، لست مُضطراً للإنتظار 12 سنة فالقمر الأقرب والأقوى تأثيراً بزيارته لكل برج مرّة كل 55 ساعة على مدار الشهر العربى القمرى فحظّك قابل للتحسّن مهما كان سيئاً مرّة واحدة على الأقل كل شهرعربى خصوصاً عند حلوله فى بُرجىْ القوس والحوت كاليوم بحلوله فى القوس ،هذا يعنى أن تتفاءل خيراً مهما بدت أمورك سيئة من ظاهرها ، بمشيئة الله تَعَالى.

*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: التفاصيل الصغيرة الماكرة قد تتعاظم لتكون فى ضخامة الأهرامات عند نشوب النّزاع المتوقّع، قم بفحص تفاصيل الإتفاقات المكتوبة بصبر مُمِلّ.

برج الثور: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس و طبائعهم ، لكن الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت النيّة الطيبة و المرونة. 

برج الجوزاء: أسلوبك المُغلف بالمنطقيّة واللطف يُحرج خصمك ويُجبره على التخلى عن عناده والتفكير بالمرونة والحلول الوَسَط، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.

برج السّرطان: الإنجازات العظيمة غالباً تكون بداياتها متواضعة ، لاتخجل من أن تبدأ بتنفيذ مشروعك بقروش قليلة وبصورة متواضعة ، لكل مُجتهدٍ نصيب.

برج الأسد: ليس كل مايلمع ذهباً ، قد تكتشف أن العشب الأخضر فطريات عفنة ، لاتلق بنفسك فى مشروع تجارى أو علاقة عاطفيّة قبل الفحص والتدقيق.

برج العذراء: مهما كانت الأمورتبدو صعبة من ظاهرها فابحث عن النقاط الإيجابيّة وإستثمرها، فى العمل أوالعاطفة فالبكاء على اللبن المسكوب لن يُفيد.

برج الميزان: مشكلة الأقساط أو القروض إن وُجِدَتْ ففى طريقها للحل بمشيئة الله تَعَالى إن قمت بوضع خطّة للسداد والتزمت بها دون تشتّت.
 
برج العقرب: لا تُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.

برج القوس: تذكر المثل القائل أن النجاح هو واحد بالمائة إلهام و99% جهد وعرق ، رُبّما كانت ترقية لاتتوقّعها فى الطريق إليك ، بمشيئة الله تَعَالى.

برج الجدى: كلامك له مفعول البلسم أو المرهم لمداواة جروح الآخرين، لكن لا تتطفّل أو تتدخل فيما لايعنيك ولا تلعب دور المُرّفّه عن الآخرين.

برج الدّلو: قد تتحدّث بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه يحتوى على قدر  من العجرفة والغرور، إحترس من ألفاظك خاصّةً أمام من هم أقل منك فى الثروة.

برج الحوت: تتكلم كتير تغلط كتير، تتكلم قليل تغلط قليل، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

برجك اليوم الطالع الفلكي الابراج اليومية الابراج ابراج

أخبار تهمك

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ يوم

4 أسباب جعلت ميسي يفضل الرحيل عن برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 14 ساعة

ميسي يقترب من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 21 ساعة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح صادم من لجنة مكافحة كورونا للمتعافين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتحرك للتعاقد مع مدافع بيراميدز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يضع لاعب مفاجئا لتعويض غياب عبد الشافي

منذ ساعة و 8 دقيقة

برشلونة يحسم موقفه من "نيمار" بعد رحيل ميسي

منذ ساعة و 26 دقيقة

خيانة برشلونة.. تفاصيل مكالمة ميسي وجوارديولا

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول "السابع".. 15 ناديا ينتظرون ميسي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

الطالع الفلكي السّبت 13/10/2018..رَاحِةْ بَال!

الطالع الفلكى الثّلاثَاء 26/2/2019..مَفْهُوم الحَظّ!

الطالع الفلكي الإثنين 25/3/2019..حَظّكْ اليُوم!

الطالع الفلكي الثّلاثَاء 23/4/2019..حَظّ اليَتِيم!

الطالع الفلكي الأربِعَاء 2/10/2019..ضَربَة حَظّ!

الطالع الفلكي الخَمِيس 31/10/2019..حَظّ أنْوَر!

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:51 ص

برشلونة يحسم موقفه من "نيمار" بعد رحيل ميسي

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

10:20 ص

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

10:01 ص

ميسي يقترب من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي

12:22 م

ليفربول "السابع".. 15 ناديا ينتظرون ميسي

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى