مستشار الرئيس: السيسي يتابع بدقة توفير المستلزمات للأطقم الطبية (فيديو)

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن القطاع الطبي بصفة عامة ومقدمي الرعاية والخدمة الطبية كانوا لهم مطالب مشروعة خلال السنوات الماضية.





وأشار إلى أن هذه المطالب تتمثل في دخل الكوادر الطبية، والعمل المؤسسي، ونقص المعدات والمستلزمات والذي كان ينتج عنه الاحتكاك بين الكوادر الطبية وأهالي المرضى.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت على دعم القطاع الطبي وتوجيه الشكر والتقدير له، وكان لذلك انعكاس كبير نفسي وأداءً، مشددًا على أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الطبي تمثلت في تحسين دخولهم، وتحسين بيئة العمل وتوفير المستلزمات والمعدات المطلوبة لتقديم الخدمات بجودة، مشددًا على أن الرئيس يتابع بدقة توفير المستلزمات للأطقم الطبية.





وتابع مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن المبادرات الرئاسية للقطاع الصحي دعمت الأطقم الطبية وساهمت في تقديم خدمة أفضل، مشددًا على أن رفع كفاءة الأطباء ينعكس انعكاس كبير على نوعية الخدمة الطبية، معقبًا: "المريض ممكن يقعد في المستشفى 3 أيام بدلًا من أسبوع حال رفع كفاءة الأطباء".





وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



