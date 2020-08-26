بالأرقام.. هل يستطيع محمد صلاح خلافة ميسي في برشلونة؟

أثار قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بالرحيل عن النادي الكتالوني هذا الصيف، ضجة كبيرة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو بين صفوف جماهير البرسا التي خرجت للمطالبة بالإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق واستقالة جوسيب بارتوميو رئيس النادي.





أرسل ميسي فاكسًا رسميًا إلي إدارة نادي برشلونة أمس الثلاثاء، أبلغهم خلاله برغبته في فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي الكتالوني، ويحاول مسئولي البرسا إقناع اللاعب بالبقاء مع الفريق والتراجع عن قراره الصادم.





قرار ميسي المفاجئ بالرحيل عن النادي الكتالوني رغم عدم حسمه بشكل نهائي حتي الآن، فتح الباب أمام ترشيح بعض اللاعبين للانضمام لصفوف البرسا وخلافة النجم الأرجنتيني، ورشح البعض البرازيلي نيمار نجم الفريق السابق للعودة مجددًا الموسم المقبل، كما اقترح البعض اسم فيليب كوتينيو المعار لنادي بايرن ميونيخ وكذلك باولو ديبالا نجم يوفنتوس.





واقترح البعض اسم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للإنضمام لصفوف برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة وخلافة ليونيل ميسي، خاصة بعد تألق نجم الفراعنة بشكل لافت للأنظار مع الريدز وقيادة فريقه للتتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا فضلا عن تحقيق العديد من الأرقام القياسية والحصول على عدد من الجوائز الفردية.





ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول؟





يعد محمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين على الساحة الكروية حاليًا، يجيد اللعب في معظم مراكز الهجوم سواء الجناحين الأيمن والأيسر أو مهاجم ثان أو مهاجم صريح، ويمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية ومهارات فردية رائعة بالإضافة للخبرات الكبيرة التي اكتسبها خلال رحلته الإحترافية في أوروبا، فضلا عن قدراته التهديفية الهائلة.





لعب "صلاح" خلال مشواره الكروي ضمن صفوف العديد من الأندية (المقاولون – بازل السويسري – تشيلسي الإنجليزي – فيورنتينا الإيطالي – روما الإيطالي – ليفربول الإنجليزي)، وحقق عدد من الألقاب والبطولات وحصد الكثير من الجوائز الفردية.





بدأ مشوار نجم منتخب مصر مع ليفربول الإنجليزي 2017 بعدما انضم لصفوف الفريق قادمًا من روما الإيطالي، ولعب معه 152 مباراة في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية (12522 دقيقة)، وسجل 94 هدفًا، وصنع 41 هدفًا، وحصل على 5 بطاقات صفراء.





شارك صاحب الـ28 عامًا مع ليفربول في 108 مباراة بالدوري الإنجليزي بواقع (9096 دقيقة لعب)، سجل 73 هدفًا، وصنع 31 هدفًا، وحصل على بطاقتين صفراء، وتوج بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للبريميرليج في موسمين متتاليين 2017/2018، 2018/2019.





خاض "صلاح" مع ليفربول 33 مباراة في دوري أبطال أوروبا، سجل 19 هدفًا وصنع 9 أهداف، وحصل على إنذارا، بالإضافة لمباراتين في الأدوار التمهيدية للبطولة الأوروبية وسجل هدف وحيد.





شارك في 4 مباريات بكأس الإتحاد الإنجليزي وسجل هدف وحيد، بينما لعب مباراة وحيدة بكأس الرابطة الإنجليزي ولم يسجل أي أهداف.





أما في بطولة كأس العالم للأندية خاض "صلاح" مباراتين مع ليفربول وصنع هدف وحيد، كما شارك في مباراة بكأس السوبر الأوروبي وأخري بكأس الدرع الخيرية ولم يسجل أهداف.





حقق محمد صلاح خلال مشواره مع ليفربول العديد من الأرقام القياسية المذهلة، كما حصد الكثير من الجوائز الفردية التي جعلته واحد من أهم اللاعبين في الدوري الإنجليزي والكرة العالمية بشكل عام خلال المواسم الأخيرة، وربطت بعض التقارير اسمه بالإنتقال لقطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد أو برشلونة.





كما توج محمد صلاح مع ليفربول بعدد من الألقاب الجماعية أبرزها، التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم المنقضي وذلك بعد غياب 30 عامًا عن خزائن بطولات الريدز، كما ساهم في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.



