حماة الوطن يشيد بنتائج القمة الثلاثية في الأردن بمشاركة السيسي

شدد الدكتور أحمد زكريا مساعد رئيس حزب حماة الوطن، علي عودة الريادة المصرية في منطقة الشرق الأوسط، تعليقا علي القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان من أجل تنسيق بمواجهة التدخل الخارجي، وجمعت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وتأكيدهم على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين هذه الدول وملف مكافحة الإرهاب.





وأوضح "مساعد رئيس حزب حماة الوطن "، في تصريحات صحفية له، أن الأحداث المتسارعة في المنطقة وتدخل بعض الأطراف الخارجية يستدعي التنسيق والعمل المشترك، كما جاء تأكيد "السيسي" على دعم المؤسسات في دول المنطقة للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، وحل القضية الفلسطينية والحفاظ على وحدة أراضي "سوريا وليبيا والعراق واليمن" واعتبار التسوية سياسية افضل الحلول، والقضاء على المرتزقة والجماعات الإرهابية، وقطع الطريق أمام من يدعمها بالتمويل والتسليح.





وأشار "زكريا" إلى زيادة تأثير مصر ودورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة خاصة مع وصول السيسي إلى سدة الحكم، حيث استطاع أن يغير المعادلة ويفرض المواقف المصرية على المستوى الإقليمي والخارجي والتأثير على القرارات الدولية، من خلال اتباع سياسة متوازنة ومعتدلة حيال الأزمات وتحويل قيود السياسة الخارجية إلى مكاسب مما يجعلها مصدر قوة من خلال المشاركة الفعالة في صنع القرارات المهمة في المجتمع الدولي، داعيا الدول العربية لأهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار في المنطقة.





وكان قد توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق، وذلك في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتي انطلقت أولى جولاتها بالقاهرة في مارس ٢٠١٩.



