كليبرز يحطم أرقاما قياسية في فوز ساحق على مافريكس

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
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تجاوز لوس أنجليس كليبرز سريعا آثار خسارة مؤلمة وحطم أرقاما قياسية في طريقه لانتصار ساحق 154-111 على دالاس مافريكس ليل الثلاثاء في المباراة الخامسة من مواجهتهما في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية بالقسم الغربي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وبعد أن فرط في تقدمه بفارق 21 نقطة ليخسر بتصويبة في اللحظة الأخيرة بالوقت الإضافي في المباراة الرابعة، رد كليبرز بقوة عن طريق بول جورج وكواي ليونارد وحقق أرقاما قياسية للفريق بالأدوار الإقصائية في عدد النقاط والتصويبات الثلاثية ونسبة التصويب.

واستعاد جورج مستواه بعد ثلاث مباريات متواضعة أمام دالاس ليسجل 35 نقطة بينما أنهى ليونارد المباراة مسجلا 32 نقطة كما استحوذ على سبع كرات مرتدة مع كليبرز الذي يتقدم الآن 3-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وأضاف مونتريزل هاريل 19 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة في مشاركته كبديل مع كليبرز الذي بلغت نسبة نجاحه في التصويب 63.1 بالمئة و62.9 بالمئة في التصويبات الثلاثية.

وتقام المباراة السادسة يوم الخميس.

وأنهى لوكا دونتشيتش لاعب مافريكس المباراة مسجلا 22 نقطة كما استحوذ على ثماني كرات مرتدة. وكان دونتشيتش أحرز 43 نقطة واستحوذ على 17 كرة مرتدة ومرر 13 كرة حاسمة بالإضافة إلى تسجيله تصويبة الانتصار لصالح مافريكس في المباراة الرابعة.

وأحرز تيم هارداواي جونيور 19 نقطة وتري بيرك 15 نقطة وماكسي كيبر 12 نقطة لصالح مافريكس الذي لعب بدون كريستباس بورزينجيس الغائب للمباراة الثانية على التوالي بسبب آلام في الركبة اليمنى.

وطُرد ريك كارلايل مدرب دالاس في الربع الثالث بسبب اعتراضه على التحكيم.

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