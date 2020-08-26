"الفجر الفني" يكشف كلمات الكوبليه المحذوف من أغنية "لينا حياة" لتامر حسني

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تصدر الفنان تامر حسني، موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب" حيث حققت أغنيته الجديدة"لينا حياة بعدين" نسب مشاهدة عالية تجاوزت 4 مليون عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب" وذلك عقب طرحها بأيام قليلة، والأغنية هي تتر مسلسل "مدرسة الحب 3".



وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقي هيثم راضي، وتم تسجيلها داخل ستديو

TH PRODUCTION.



ويكشف"الفجر الفني" عن كوبليه محذوف من الأغنية، وهو "شايف العالم فاضي بنادي عليك.. خايف تحرمني أقابل تاني عينيك.. مين هيعوض حبك ليا..ومين في الكون يساويك".



جدير بالذكر أن مسلسل "مدرسة الحب3"، بطولة جومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم، ومصطفى قمر، ومي سليم، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة.

