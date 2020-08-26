سيرينا ويليامز تودع «ويسترن آند ساذرن».. والتونسية أنس جابر تواصل انطلاقتها

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
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وجهت اليونانية ماريا سكاري صفعة للنجمة الأمريكية سيرينا وليامز وأطاحت بها من الدور الثالث لبطولة "ويسترن آند ساذرن" المفتوحة للتنس، بعدما تغلبت عليها 5 / 7 و7 / 6 (7 / 5) و6 / 1 صباح الأربعاء.

وواصلت التونسية أنس جابر انطلاقتها في البطولة لتتأهل إلى دور الثمانية للمرة الرابعة هذا الموسم بعدما تغلبت على الأمريكية كريستينا ماكهيل 6 / 3 و6 / صفر، وستلتقي في دور الثمانية البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا.

وقالت سكاري، المصنفة الــ13 للبطولة، والتي حققت الانتصار التاسع في سجل مبارياتها أمام المصنفات العشر الأوليات على العالم: "إنني سعيدة للغاية بالنتيجة التي حققتها. بالطبع هو مثل حلم تحول إلى حقيقة."

وأضافت: "هي (سيرينا) نموذج يحتذى به بالنسبة لي، واعتقد أنها كذلك للعديد من الفتيات الأخريات. ما حققته في رياضتنا أمر استثنائي ولا أعرف ما إذا كانت هناك لاعبة أخرى يمكن أن تكرر ذلك، ولكن المؤكد أن هذا لن يحدث قبل أعوام عديدة. أنا حقا معجبة بها، معجبة بسلوكها بشكل عام وبكل شيء."

وتأهلت سكاري إلى دور الثمانية، لتلتقي البريطانية جوانا كونتا.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع المباريات الخمس التي خاضتها وليامز منذ استئناف المنافسات في وقت سابق من أغسطس الجاري، بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، استمرت لثلاث مجموعات.

وقالت وليامز التي بدت عليها علامات الذهول عقب المباراة: "كان يجب أن أفوز بهذه المباراة، لم يكن هناك عذر، فقد أتيحت لي العديد من الفرص للفوز."

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