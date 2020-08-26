الوفد: مصر حصلت على إشادة دولية من "السياحة العالمية" في تطبيق الإجراءات الاحترازية

ثمنت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، زيارة زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، لمصر لبحث سبل دعم المنظمة لمصر لعودة معدلات الحركة السياحية الوافدة اليها الى سابق عهدها.





وأشارت رمزي، في بيان لها، إلى أن مصر حصلت على إشادة دولية من قبل أمين المنظمة العالمية بشأن التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن السياحية والقرى والمنشآت والمناطق الآثرية، وكذلك في التعامل مع السائحين وأخذ كافة التدابير الوقائية والطبية داخل الفناديق مما يعزز ثقة السائحين وطمأنتهم على قضاء إجازة سياحية في مناخ آمن وصحي.





ولفتت أن زيارة أمين عام منظمة السياحة العالمية تعطي الكثير من الدلالات الهامة عن نجاح مصر في الإجراءات التي وضعتها للعودة التدريجية للقطاع السياحي، وحرصها المستمر على التفتيش على الفنادق والقرى السياحية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لعودة السياحة في المناطق السياحية.





وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن وزارة السياحة والآثار بذلت مجهودات مكوكية في ملف السياحة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الدولة المصرية، حيث استغلت فترة غلق الأماكن السياحية والآثرية بشبب الوضع الوبائي لفيروس كورونا، في تطوير وترميم المناطق الآثرية، لافتة أنها أصبحت جاهزة لاستقبال السائحين على وجه مشرف للدولة المصرية وحضارتها العريقة.









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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى اليوم.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.





وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر».