"إحدى نبيلات الإعلام"..بهذه الكلمات رئيس مهرجان الإسكندرية ينعي الإعلامية عفاف عبد الرازق

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نعى رئيس مهرجان الإسكندرية الناقد الأمير أباظة الإعلامية الراحلة عفاف عبد الرازق، التي توفيت صباح اليوم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب أمير أباظة منشورًا قال فيه :"البقاء والدوام لله وحده، انتقلت إلى رحمة الله الإعلامية الكبيرة عفاف عبد الرازق التي تنتمي إلى الجيل الرائد من نبيلات الإعلام المصري والعربي، صوت مميز وثقافة ووعي وخلق على مدار سنوات طويلة".





وتابع أمير أباظة قائلاً :"تعتبر عفاف عبد الرازق من الجيل الأول فى التليفزيون المصرى ومن نجمات ماسبيرو، عملت بقسم العلاقات العامة، ثم الإعداد، ثم عملت مذيعة، وقدمت برامج مهمة منها "عن إذنك"، و"الأرض بتتكلم عربي" و"مجلة التليفزيون"، الذى استمر لسنوات طويلة".



واختتم أمير أباظة كلامه قائلاً :" للفقيدة الكبيرة دعواتنا برحمة ومغفرة من الله سبحانه وتعالى، وأسكنها الجنة بفيض رحمته مع الشهداء والصديقين".







