"إحدى نبيلات الإعلام"..بهذه الكلمات رئيس مهرجان الإسكندرية ينعي الإعلامية عفاف عبد الرازق

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements



نعى رئيس مهرجان الإسكندرية الناقد الأمير أباظة الإعلامية الراحلة عفاف عبد الرازق، التي توفيت صباح اليوم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب أمير أباظة منشورًا قال فيه :"البقاء والدوام لله وحده، انتقلت إلى رحمة الله الإعلامية الكبيرة عفاف عبد الرازق التي تنتمي إلى الجيل الرائد من نبيلات الإعلام المصري والعربي، صوت مميز وثقافة ووعي وخلق على مدار سنوات طويلة".


وتابع أمير أباظة قائلاً :"تعتبر عفاف عبد الرازق من الجيل الأول فى التليفزيون المصرى ومن نجمات ماسبيرو، عملت بقسم العلاقات العامة، ثم الإعداد، ثم عملت مذيعة، وقدمت برامج مهمة منها "عن إذنك"، و"الأرض بتتكلم عربي" و"مجلة التليفزيون"، الذى استمر لسنوات طويلة".

واختتم أمير أباظة كلامه قائلاً :" للفقيدة الكبيرة دعواتنا برحمة ومغفرة من الله سبحانه وتعالى، وأسكنها الجنة بفيض رحمته مع الشهداء والصديقين".



أخبار تهمك

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 21 ساعة

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

4 أسباب جعلت ميسي يفضل الرحيل عن برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

كارتيرون يضع لاعب مفاجئا لتعويض غياب عبد الشافي

منذ ساعة

ميسي يقترب من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي

منذ ساعة الا ربع

خيانة برشلونة.. تفاصيل مكالمة ميسي وجوارديولا

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم من لجنة مكافحة كورونا للمتعافين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحسم موقفه من "نيمار" بعد رحيل ميسي

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يتحرك للتعاقد مع مدافع بيراميدز

منذ ساعتين

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

منذ حوالي 3 ساعات

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 14 ساعة

ليفربول "السابع".. 15 ناديا ينتظرون ميسي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ يوم

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:51 ص

برشلونة يحسم موقفه من "نيمار" بعد رحيل ميسي

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

10:20 ص

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

10:01 ص

ميسي يقترب من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي

12:22 م

ليفربول "السابع".. 15 ناديا ينتظرون ميسي

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى