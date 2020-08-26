بعد إطلاق سراحه.. رونالدينيو يصل البرازيل

ذكرت تقارير إعلامية، أن نجم كرة القدم البرازيلي السابق، رونالدينيو، وشقيقه روبرتو دي أسيس، قد عادا إلى البرازيل، بعد الخضوع للإقامة الجبرية لأشهر في باراغواي، إثر القبض عليهما بتهمة دخول البلاد بوثائق مزورة.





أوضعت التقارير أن الشقيقن وصلا إلى مطار ريو دي جانيرو الدولي على متن طائرة خاصة.





وجاء ذلك بعد أن أعلن قاض في باراجواي السماح لرونالدينيو وشقيقه بالعودة إلى وطنهما حيث أُطلق سراحهما من الإقامة الجبرية بقرار قضائي أمس الأول الاثنين.





ووافق القاضي جوستافو أماريلا على طلب الإدعاء في باراجواي بالإفراج المشروط عن الشقيقين، لتغلق القضية.

كذلك أعلن القاضي إلزام الشقيقين بدفع غرامات بإجمالي 200 ألف دولار.





وكانت السلطات في باراجواي ألقت القبض على رونالدينيو وشقيقه بداعي دخول باراجواي في أذار/مارس الماضي بوثائق مزورة.





وقضى الشقيقان نحو شهر واحد في الحبس، وقضى رونالدينيو، المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2002، يوم عيد ميلاده الـ40 في محبسه، قبل أن ينجح محاميه في ضمان الإفراج عنه بكفالة قيمتها 6ر1 مليون دولار.



