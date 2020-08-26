خالد العامري يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي للبيطريين.. ويؤكد: المهنة أولا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
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آيات عامر أسماء قورة تصوير مصطفي الديب عبير أحمد 

أدلى الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، المرشح على مقعد النقيب العام، بصوته في انتخابات التجديد النصفي بالنفابة. 

وقال الدكتور خالد العامري، إنه يتمنى أن يسير هذا اليوم بكل يسير دون حدوث أي شئ تعرقل العملية الانتخابية التي تسير حتى الآن بشكل متميز. 

وأضاف "العامري"، أنه يتمنى من يحالفه التوفيق ويفوز في الانتخابات يسخر نفسه لخدمة الأطباء البيطريين وأن ينحي مصلحة الشخصية جانبا وأن تكون المصلحة العامة لها الكلمة العليا لأن العمل النقابة تطوعي ويخدم المهنة وليس أفراد بعينها. 

وجدير بالذكر أن عملية التصويت بدأت منذ قليل، فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا".

أكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت بكافة المحافظات يتم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية ، مشيرا إلى أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، مؤكدا أن العملية الانتخابية تبدأ العاشرة صباحا وتغلق اللجان ويتوقف التصويت فى تمام السادسة مساء.

أشار البدرى إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمى، أو خدمة فورى من أى ماكينة.

أوضح أنه تم إصدار توصيات لكافة اللجان بالمحافظات، الإلتزام بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين علي المقار الانتخابية بإرتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كافة الاستعدادت اللازمة للتصويت.

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