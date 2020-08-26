جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والجونة

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فريق الجونة اليوم الأربعاء 26 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.









وستلعب مباراة الأهلي والجونة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر على ستاد القاهرة الدولي.









ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مباراة اليوم.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز:









1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 16 هدفًا.

2- محمد شريف لاعب إنبي، 9 أهداف.

3- سيف الدين الجزيري لاعب الإسماعيلي، 8 أهداف.

4- وليد سليمان لاعب الأهلي، 7 أهداف.

5- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، 6 أهداف.

6- مصطفى محمد لاعب الزمالك، 6 أهداف.

7- حسام حسن لاعب سموحة، 6 أهداف

8- حسين الشحات لاعب الأهلي، 5 أهداف.

9- أحمد ياسر ريان لاعب الجونة، 5 أهداف.

10- محمود علاء لاعب الزمالك، 5 أهداف.



