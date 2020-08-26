ألمانيا: 10 مليارات يورو مساعدات إضافية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
رويترز
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قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس يوم الأربعاء إن الإجراءات الإضافية التي أقرها المحافظون بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحاكم لتخفيف تداعيات فيروس كورونا ستكلف ألمانيا عشرة مليارات يورو.

وقال الوزير لمحطة زد.دي.إف العامة ”الهدف الآن استقرار الاقتصاد... حقيقة أننا تحركنا سريعا وعلى نطاق كبير أدت لتجاوز ألمانيا الأزمة بشكل أفضل من غيرها (من الدول)“

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