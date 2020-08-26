مانشستر سيتي يتعثر في أهم صفقاته

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:00 م
كوليبالي
كوليبالي
علي ماهر حلمي
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تعقدت صفقة انتقال اللاعب الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي الي صفوف نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وذكرت تقارير صحفية انجليزية وايطالية اليوم أنه وكيل اعمال كوليبالي هو من يجري المفاوضات بين السيتي ونابولي بسبب سوء العلاقة بين الناديين جيث لايوجد اتفاق حتى الان حول هذه الصفقة.


وأضافت التقارير أن اخر محادثات أُجريت الليلة حول إمكانية إدخال المدافع الشاب إيريك جارسيا لاعب نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي في الصفقة لكن نادي نابولي الإيطالي يريد أموال فقط دون حدوث أي صفقة تبادلية.

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