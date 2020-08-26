أنطونيو بانديراس يعلن عن تعافيه من فيروس كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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تعافى الفنان الإسباني أنطونيو بانديراس، من إصابتة بفيروس كورونا المنتشر في العالم، وذلك بعد 21 يوما من الحجر المنزلي.


ونشر صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا "بعد 21 يوما من الحجر المنضبط يمكننى القول إننى تجاوزت الإصابة بكوفيد-19".

وأضاف "لقد شفيت.. أفكر بالأشخاص الذين لم يتمكنوا من ذلك وأولئك الذين عانوا أكثر منى بكثير. وأطلب الشجاعة للذين يكافحون المرض الآن".


يشار إلي أن أنطونيو بانديراس، كان أعلن عن إصابتة بفيروس كورونا المنتشر في العالم وتسبب في وفاة عدد كبير من العالم؛ وذلك من خلال حسابه الشخصي.

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