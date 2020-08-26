ضبط هارب محكوم عليه في العديد من القضايا الجنائية بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية، من ضبط هارب محكوم عليه في العديد من القضايا الجنائية مطلوب التنفيذ عليه بالإسماعيلية.





وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (عاطل، مُقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا ("مخدرات – سرقة بالإكراه – سلاح " بالسجن 65 سنة) بالتردد على محل إقامته بدائرة المركز.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









وفي سياق آخر، ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على صاحب شركات البناء مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 118 حكم حبس، في قضايا "تبديد، شيكات" بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 70 سنة حبس، وكفالات بلغت 23 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.





كانت وزارة الداخلية، شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لاستهداف صور الخروج على القانون كافة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة التي تستخدم في المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التي أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطعة سلاح ناري، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكما قضائيا متنوعا".





وجاء من ضمن المضبوطات، 206 قطعة سلاح ناري، بحوزة 192 متهما، حيث تم ضبط 16 بندقية آلية، و48 بندقية خرطوش، و16 طبنجة، و126 فرد محلي، وطلقة مختلفة الأعيرة، و275 قطعة سلاح أبيض.





وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.