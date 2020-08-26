سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 26-8-2020 أمام الجنيه المصرى

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 26-8-2020 ، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل متوسط سعره بالبنك الأهلى المصرى 18.66 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، مقابل 18.75 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 18.95 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 18.66 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.66 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.

 وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 18.86 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 18.66 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

هذا وبلغ سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.64 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

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