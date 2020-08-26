الحبس سنة لـ3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم بـ "أحداث عنف 15 مايو"

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة 3 متهمين صادر ضدهما حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد 7 سنوات لإشتراكهما فى أحداث عنف منطقة 15 مايو في القضية رقم 3434 لسنة 2016 بالحبس لمدة سنة مع الشغل.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى عضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وعماد الدرملي وسكرتارية محمد الجمل 

والمتهمين هم كل من: محمد حسني السيد ومحمد علي عبدالعال وحسني شريف ابراهيم 

وشمل أمر إحالة المتهمين أنهم اشتركوا فى مظاهرة تخريبية بدون ترخيص وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، كما انضموا إلى الجماعة الإرهابية التى تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، قاموا من خلال المسيرة الحاشدة بمنطقة 15 مايو بتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. 


وتضمن قرار الإحالة منع وعرقلة سير السلطات العامة بالبلاد والتى من شأنها تعطيل الجهات والهيئات القضائية عن أداء أعمالها، تسببوا في تعطيل وسائل المواصلات العامة والخاصة وحركة المرور، كما حازوا أسلحة وأدوات نارية من شأنها بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن حيازة مواد مفرقعة تتكون من البارود الأسود لاستخدامها فى أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالأمن العام. 

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