تقارير إسبانية تكشف عن صفقات برشلونة الجديدة مع كومان

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:01 م
كومان
كومان
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية، عن الصفقات التي يريد الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وكان برشلونة قد أعلن عن إقالة كيكي سيتين من تدريب الفريق، وتعيين رونالد كومان وذلك بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد فريق بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين.


وأبلغ كومان 4 لاعبين داخل برشلونة أنهم ليسوا ضمن خططه في الموسم المقبل، وهم لويس سواريز، أرتورو فيدال، إيفان راكيتيتش بالإضافة إلى صامويل أومتيتي.


وبحسب صحيفة موندو ديبوريتفو الإسبانية، فإن كومان يريد إبرام العديد من الصفقات لتعويض الراحلين هذا الصيف، من أجل تكوين فريق قادر على المنافسة على البطولات الموسم المقبل.


وتابعت الصحيفة، أن كومان أخبر كل من رامون بلانيس السكرتير الفني الجديد، وأسوكار جراو والرئيس التنفيذي لبرشلونة، بخطته لسوق الانتقالات الصيفية الحالية.


وأشارت الصحيفة، أن كومان يريد التعاقد مع مدافع بديلًا للفرنسي صامويل أومتيتي، وأن يكون لديه خبره، بالإضافة إلى التعاقد مع ظهيرين جديدين.


ويرغب كومان في التعاقد ومع الهولندي فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام، خلال الصيف الجاري ليكون ثنائية قوية مع فرينكي دي يونج زميله السابق.


وأتمت الصحيفة، أن كومان يريد التعاقد مع بديل للنجم الأوروجوياني لويس سواريز، واستقر على التعاقد مع لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي.

أخبار تهمك

ليفربول "السابع".. 15 ناديا ينتظرون ميسي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

4 أسباب جعلت ميسي يفضل الرحيل عن برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

كارتيرون يضع لاعب مفاجئا لتعويض غياب عبد الشافي

منذ ساعة

الأهلي يتحرك للتعاقد مع مدافع بيراميدز

منذ ساعتين

برشلونة يحسم موقفه من "نيمار" بعد رحيل ميسي

منذ ساعة و 17 دقيقة

خيانة برشلونة.. تفاصيل مكالمة ميسي وجوارديولا

منذ حوالي 4 ساعات

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يقترب من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي

منذ ساعة الا ربع

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ يوم

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح صادم من لجنة مكافحة كورونا للمتعافين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:51 ص

برشلونة يحسم موقفه من "نيمار" بعد رحيل ميسي

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

10:20 ص

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

10:01 ص

ميسي يقترب من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي

12:22 م

ليفربول "السابع".. 15 ناديا ينتظرون ميسي

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى