تقارير إسبانية تكشف عن صفقات برشلونة الجديدة مع كومان

كشفت تقارير صحفية، عن الصفقات التي يريد الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وكان برشلونة قد أعلن عن إقالة كيكي سيتين من تدريب الفريق، وتعيين رونالد كومان وذلك بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد فريق بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين.









وأبلغ كومان 4 لاعبين داخل برشلونة أنهم ليسوا ضمن خططه في الموسم المقبل، وهم لويس سواريز، أرتورو فيدال، إيفان راكيتيتش بالإضافة إلى صامويل أومتيتي.









وبحسب صحيفة موندو ديبوريتفو الإسبانية، فإن كومان يريد إبرام العديد من الصفقات لتعويض الراحلين هذا الصيف، من أجل تكوين فريق قادر على المنافسة على البطولات الموسم المقبل.









وتابعت الصحيفة، أن كومان أخبر كل من رامون بلانيس السكرتير الفني الجديد، وأسوكار جراو والرئيس التنفيذي لبرشلونة، بخطته لسوق الانتقالات الصيفية الحالية.









وأشارت الصحيفة، أن كومان يريد التعاقد مع مدافع بديلًا للفرنسي صامويل أومتيتي، وأن يكون لديه خبره، بالإضافة إلى التعاقد مع ظهيرين جديدين.









ويرغب كومان في التعاقد ومع الهولندي فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام، خلال الصيف الجاري ليكون ثنائية قوية مع فرينكي دي يونج زميله السابق.









وأتمت الصحيفة، أن كومان يريد التعاقد مع بديل للنجم الأوروجوياني لويس سواريز، واستقر على التعاقد مع لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي.