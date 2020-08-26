التعليم العالي: 17 ألف طالب قدموا بتنسيق الجامعات الأهلية (فيديو)

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الجامعات الأهلية تهدف لتوفير تعليم مختلف لسوق عمل عصري بآليات مختلفة بأعضاء هيئة تدريس قادرين على توصيل رسالة لإخراج منتج متميز، نحلم أن ننافس به عالمية.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، ردًا على ارتفاع مصروفات الدراسة بالجامعات الأهلية، أن الدولة وفرت تعليم مجاني بالجامعات الحكومية، وتعليم خاص بالجامعات الخاصة، لافتًا إلى أن هناك 200 منحة للدراسة بالجامعات الأهلية 100 منحة لأوائل الثانوية العامة، و100 منحة لطلاب الدبلومات الفنية، مشددًا على أن هذه المنح مجانية تمامًا، وهناك منح قد تكون جزئية بنسبة من 30-70%، معقبًا: "نبحث عن إنسان متميز ولن تقف المادة عقبة أمام تحقيق ذلك".





ونوه المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، بأنه تم بالفعل الإعلان عن مصروفات الجامعات الأهلية، حيث تبلغ مصروفات كلية الطب 105 ألف جنيه، بينما في الجامعات الخاصة تصل لـ 180 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن من يحق له الالتحاق بالجامعات الأهلية طلاب الثانوية العامة، وطلاب الشهادات الاجنبية المعادلة، طلاب الشهادات العربية المعادلة، طلاب الثانوية الأزهرية.





وشدد، على أن هناك إقبال كبير على الالتحاق بالجامعات الاهلية، موضحًا أن هناك 8 مليون زائر لموقع الجامعات الأهلية، وهناك 17 ألف طالب قاموا بالتسجيل للالتحاق بها حتى أمس، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية أقل 5% من الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة.





في سياق متصل، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن مصر أنشأت خلال عامين صروح تعليمية عملاقة، بلغت تكلفتها 40 مليار جنيه، وهى عبارة عن جامعات أهلية غير هادفة للربح.





وأشار "عبدالغفار"، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأهلية سيكون أقل من الكليات الخاصة بنحو 5%، موضحا، أن هناك امتحانات للقبول بالجامعات الأهلية، حيث لا تعتمد الجامعات الأهلية على مجموع الثانوية العامة فقط، لافتا إلى أنه سيكون هناك منح دراسية للطلبة المتفوقين وغير القادرين وقد تتجاوز 100 منحة.





وتهدف الجامعات الأهلية إلى المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عالٍ يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليميًا وعالميًا.





ومن بين الجامعات الأهلية الجديدة جامعة الملك سلمان، وجامعة العلمين الجديدة، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة.





ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حديث هام للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي للحديث عن الجامعات الأهلية الجديدة.





ومن ضمن الجامعات الأهلية جامعة العلمين الدولية وتقع في مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، وتطرح الجامعة 43 برنامج في المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 10 برنامج وتقع جامعة المنصورة الجديدة، وتطرح الجامعة 28 برنامج وتبدأ الدراسة به في العام القادم 2022-2021.



