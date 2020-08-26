جهاز 6 أكتوبر: جارٍ تنفيذ مركز شباب على مساحة 4.8 فدان

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه جارٍ تنفيذ مركز شباب على مساحة 4.8 فدان بمنطقة جنوب الأحياء بالمدينة بنسبة إنجاز تخطت 85%  وبتكلفة تقدر بـ11 مليون جنيه، حيث من المقرر الانتهاء من المشروع بنهاية العام الحالي، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار توفير جميع الخدمات المختلفة بالمدينة.

وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن المشروع يُعد إضافة كبيرة للمدينة ويوجد بالمبنى الاجتماعي بالمشروع صالات متعددة الأغراض وقاعات لتقديم خدمات وأنشطة رياضية وثقافية لشغل أوقات فراغ الشباب في أعمال مفيدة، مشيراً إلى  أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير كل المنشآت الشبابية والرياضية، بجانب أن المركز يتسم بأنه لجميع أفراد الأسرة المصرية، وهو أكبر ملتقى للعائلات فى منطقة جنوب الأحياء بالمدينة.


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