بسبب صراخه الشديد .. تحقيقات النيابة في واقعة قتل طفل على يد والدته وعشيقها

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة قيام ربة منزل بقتل طفلها بمساعدة عشيقها لممارسة الرذيلة. 

وأفادت تحقيقات النيابة بأن المتهمة متزوجة ولديها طفل رضيع يبلغ من العمر 4 سنوات وزوجها يعمل سائق تاكسي، ومنذ شهور كان يوجد خلافات بينهم كثيرة، وتعرفت بعد ذلك على المتهم عاطل واقامة معه علاقة غير شرعية أثناء خروج زوجها للعمل.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة يوم الواقعة قاما طفلها بالصراخ الشديد فذين لها الشيطان هي وعشيقها فكرة جهنمية فقامت بوضع مخدر في العصير ليتناوله قاصدا بذلك تخديرة وليس قتله.

كما أمرت النيابة بتشريح جثة الطفل والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب ونوع المادة المخدرة المتسببة في الوفاة.

وتلقى العميد مجدى خلف مأمور قسم المعصرة بلاغا بوفاة طفل عمره 4 سنوات، داخل مستشفى مارى جرجس وعلى الفور وجه المقدم محمد مجدى رئيس مباحث الرائد كريم عبد العاطى معاون مباحث المعصرة للانتقال إلى مكان الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبالفحص تبين قيام الأم وتدعى "نورة عرفة على" بإعطاء طفلها الرضيع جرعة مخدرات زائدة للاستمتاع مع عشيقها بممارسة الجنس داخل شقتها.

وباعداد الاكمنة اللازمة تم ضبط المتهمة وعشيقها بشارع جمال عبد الناصر دائرة قسم شرطة المعصرة وبمواجهتهما بالواقعة علي النحو المشار اليه، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر..تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمخزن للادوات الكهربائية بمنطقة الدلتا بشبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة زاخطرت النيابة لتولي التحقيق. 

وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمخزن للأدوات الكهربائية بمنطقة الدلتا بشبين القناطر.


وتم إخطار الحماية المدنية والتي دفعت بسيارتين وتم السيطرة على الحريق.

ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق نشوب ماس كهربائي ولا يوجد خسائر في الأرواح.


ومن جانبه شكل اللواء خالد المحمدي رئيس مدينة شبين لجنة لمعاينة المخزن والتأكد من سلامة التراخيص الخاصة به ولتقدير حج الخسائر والمتضررين


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واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 4574مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1813) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (188) مخالفة السير بدون تراخيص، (16) دراجات نارية مخالفة، (38) مخالفة موقف عشوائى، (29) مخالفة شروط الترخيص.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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