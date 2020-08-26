مساعدات طبية وغذائية ونقل رعايا دول.. مواقف إنسانية خالدة لدولة الإمارات

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:11 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
Advertisements

مدت دولة الإمارات، تلك الأيادي البيضاء لكل أنحاء الأرض، لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا، حيث تنوعت الجهود بين مساعدات طبية وغذائية، ونقل رعايا دول من الإمارات إلى موطنهم، ولم شمل أسر تقطعت بهم السبل بعد توقف المطارات، والقائمة تطول.

 

وقد أعلنت دولة الإمارات، منذ بداية تفشي جائحة كورونا، التزامها بتعزيز التعاون الدولي، وبنهجها الإنساني في تقديم يد العون للجميع للسيطرة على الفيروس.

 

 وساعدت دولة الإمارات، نحو مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم، وطوال الأشهر الماضية أصبحت دولة الإمارات، أكبر مزود للمساعدات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواقف انسانية جائحة كورونا اﻟﻌﺎﻟﻢ الإمارات

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة في الدوري المصري

منذ ساعة و 21 دقيقة

رئيس كتالونيا يوجه رسالة مؤثرة إلى ميسي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

منذ ساعة و 18 دقيقة

ليفربول "السابع".. 15 ناديا ينتظرون ميسي

منذ 37 دقيقة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتحرك للتعاقد مع مدافع بيراميدز

منذ 33 دقيقة

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

التفاصيل المالية لتعاقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ نصف ساعة

خيانة برشلونة.. تفاصيل مكالمة ميسي وجوارديولا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

منذ أقل من ساعتين

4 أسباب خفية وراء رحيل ليونيل ميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 19 ساعة

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

عملاق إنجليزي يدخل الصراع على ضم ميسي

منذ ساعة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

سفير الإمارات بالصين: مبادرة الإجلاء تأكيداً لنهج العمل الإنساني

الإمارات تواصل تقديم المساعدات لدول العالم لمواجهة كورونا

عطاء بلا حدود.. إنسانية الإمارات في مواجهة كورونا (فيديو)

عالمياً.. الإمارات تقدم إمدادات طبية لأكثر من مليون عامل بالقطاع الصحي

الإمارات تمد يد العون لدول العالم لمكافحة فيروس كورونا

الإمارات تغيث العالم وتقدم مساعدات طبية لأكثر من 90 دولة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:20 ص

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

10:01 ص

ليفربول "السابع".. 15 ناديا ينتظرون ميسي

11:00 ص

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

02:26 ص

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

07:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى