تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.06% خلال التعاملات الصباحية

إستهل سوق الأسهم السعودية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.06% خاسراً 4.67 نقطة ليصل إلى مستوى 7933.69 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.09% رابحاً 7.97 نقطة ليصل إلى مستوى 8737.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 101.7 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال.





وهبطت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.37%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.23%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاعي الطاقة والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.04%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.03%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.14%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.70%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.19%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.60%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.38%.



