الأوقاف: توزيع 14 طن لحوم أضاحي غدًا الخميس

أعلنت وزارة الأوقاف أنه في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف يتم غدًا الخميس، توزيع 14 طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (القليوبية-المنوفية-كفر الشيخ-الجيزة )، بواقع (4) طن لمحافظتي (القليوبية والجيزة)، و(3) طن لمحافظتي (المنوفية وكفر الشيخ ). وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.





وأضافت أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 312 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).





واكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.





كما اكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.





القطاع الطبي بجامعة الأزهر يوافق على إنشاء مركزٍ للأبحاث العلمية





اجتمعت اليوم لجنة القطاع الطبي بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ مؤمن متولي، أمين عام الجامعة، إضافة إلى عمداء كليات الطب ومديري المستشفيات.





وفي البداية وجهت اللجنة الشكر لأطباء جامعة الأزهر، الذين شاركوا في قوافل العزل الطبي خلال جائحة فيروس كورونا بمستشفيات العجوزة، والشيخ زايد، والأزهر التخصصي والزهراء الجامعي في القاهرة، إضافة لأطباء الجامعة المشاركين في العزل الطبي بمحافظتي: دمياط، وأسيوط، بجانب الأطباء الذين شاركوا في القوافل التي توجهت إلى مستشفيات وزارة الصحة طبقًا للبروتوكول الموقع بمحافظات: البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح. ووجه رئيس الجامعة الشكر لمكتب تيكو الأزهر، وللدكتور محمد جلال، مدير المكتب ووكيل كلية الهندسة بقنا؛ على جهوده العديدة والمتميزة.





وطالب رئيس الجامعة بتفعيل مكتب التميز الدولي بالجامعة خلال المرحلة المقبلة، والانفتاح على المؤسسات التعليمية كافة في مختلف العلوم والمعارف.





وشدد الجميع على منع الاستثناءات في القبول بمدارس التمريض على أن يكون القبول بها جغرافيًّا.





واتفق الجميع على دخول مستشفى الطلبة والإدارات الطبية في منظومة الشراء الموحد، والتعاون بين بعضها البعض؛ لتعظيم الإفادة.





كما اتفق الجميع على أهمية إنشاء مركز للأبحاث العلمية، والتسويق لهذه الأبحاث؛ تلبية لحاجة المجتمع والمواقع الإنتاجية.



