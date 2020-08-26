قطاع البنوك التجارية يقود سوق البحرين المالي للهبوط في مستهل التعاملات

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:04 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
Advertisements


تراجع سوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% خاسراً 3.16 نقطة ليصل إلى مستوى 1370.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيمة 134.1 ألف درهم.

وهبط بسوق البحرين المالي اليوم الأربعاء ،  قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 11.52% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.2%، فيما ارتفع سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.21%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

4 أسباب خفية وراء رحيل ليونيل ميسي

منذ أقل من ساعتين

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة في الدوري المصري

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

خيانة برشلونة.. تفاصيل مكالمة ميسي وجوارديولا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 22 ساعة

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتحرك للتعاقد مع مدافع بيراميدز

منذ 34 دقيقة

التفاصيل المالية لتعاقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ 33 دقيقة

عملاق إنجليزي يدخل الصراع على ضم ميسي

منذ ساعة

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

منذ ساعة و 18 دقيقة

ليفربول "السابع".. 15 ناديا ينتظرون ميسي

منذ 38 دقيقة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

منذ أقل من ساعتين

رئيس كتالونيا يوجه رسالة مؤثرة إلى ميسي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

قطاع البنوك التجارية يقود بورصة البحرين للهبوط بمستهل جلسة الأحد

مؤشرسوق البحرين يهبط بنسبة 0.24% بمستهل جلسة الخميس

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.44% مع بداية تعاملات اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يستهل تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.39%

جلسة المستهل .. تراجع مؤشر سوق البحرين المال بنسبة 0.30%

تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.35% خلال التعاملات الصباحية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:20 ص

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

10:01 ص

ليفربول "السابع".. 15 ناديا ينتظرون ميسي

11:00 ص

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

02:26 ص

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

07:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى