قطاع البنوك التجارية يقود سوق البحرين المالي للهبوط في مستهل التعاملات
الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:04 ص
نيفين سمير
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تراجع سوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% خاسراً 3.16 نقطة ليصل إلى مستوى 1370.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيمة 134.1 ألف درهم.
وهبط بسوق البحرين المالي اليوم الأربعاء ، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 11.52% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.2%، فيما ارتفع سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.21%.
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