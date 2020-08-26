قطاع البنوك التجارية يقود سوق البحرين المالي للهبوط في مستهل التعاملات







تراجع سوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% خاسراً 3.16 نقطة ليصل إلى مستوى 1370.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيمة 134.1 ألف درهم. تراجع سوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% خاسراً 3.16 نقطة ليصل إلى مستوى 1370.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيمة 134.1 ألف درهم.



