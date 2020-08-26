الأهلي يتحرك للتعاقد مع مدافع بيراميدز

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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عاد النادي الأهلي لفتح خط تفاوض جديد مع فريق بيراميدز، للتعاقد مع الظهير الأيمن رجب بكار، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقالت مصادر داخل النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط لفريق كرة القدم، بالتشاور مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، أمر بالتحرك لضم رجب بكار، بدءاً من الموسم القادم.

وستعاني الجبهة اليمنى للنادي الأهلي من رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم لنادي بيراميدز، وبالتالي يبحث الأهلي عن بديل له في هذا المركز، لمعاونة محمد هاني.
وكشفت مباراة القمة الماضية ضد النادي الأهلي، خطورة الاعتماد على محمد هاني بمفرده في المستقبل، في ظل اهتزاز مستواه، لا سيما في المواجهات الكبرى.

على الجانب الآخر، تؤكد مصادر داخل نادي بيراميدز، أن اللاعب طلب الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم المقبل، في ظل قدوم فتحي لفريق بيراميدز.

ويعلم بكار صعوبة المشاركة بشكل أساسي مع الفريق بعد قدوم فتحي، وهو ما دفعه للتمرد، الأمر الذي أجبر مدربه أنتي تشاتشيتش على ابعاده عن التشكيل الأساسي لصالح أحمد توفيق.

ويواجه الأهلي فريق الجونة مساء اليوم، في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

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