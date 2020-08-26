أرسنال يستهدف خطف تياجو ألكانتارا





شهدت الفترة الأخيرة تطورات جديدة بشأن وجهة تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





واتفق ألكانتارا مع فريقه بايرن ميونخ على الرحيل هذا الصيف، خاصة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الأيام الماضية على حساب باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.





وأشارت بعض التقارير الإنجليزية، إن ميكيل ارتيتا مدرب ارسنال تحدث مع تياجو ألكانتارا في الساعات الماضية من أجل معرفة رغبته بالانتقال إلى الجانرز.





وحدد بايرن ميونخ 30 مليون يورو للاستغناء عن لاعب خط الوسط الإسباني في الميركاتو الصيفي.





يذكر أن عقد تياجو ألكانتارا سوف ينتهي مع بايرن ميونخ في صيف موسم 2021 القادم.



