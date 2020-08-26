تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.60% خلال التعاملات الصباحية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:00 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
Advertisements
إستهل سوق دبى المالى،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.60% خاسراً 14.02 نقطة ليصل إلى مستوى 2290.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 109.5 مليون سهم محققة ما قيمته 108.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2230 صفقة لعدد 31 سهماً.


وهبطت 4 قطاعات بسوق دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.50%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.90%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.88%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.51%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.75%، ثم قطاعى التأمين والنقل بنسبة 0.17%، 0.01%، على التوالى.
 

وقفزت 5 أسهم بسوق دبى خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 8.7%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.14%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 4.87%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.87%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.8 مليون ورقة بقيمة 29.6 مليون درهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 19 ساعة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

خيانة برشلونة.. تفاصيل مكالمة ميسي وجوارديولا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 22 ساعة

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

منذ ساعة و 16 دقيقة

التفاصيل المالية لتعاقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ نصف ساعة

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس كتالونيا يوجه رسالة مؤثرة إلى ميسي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ليفربول "السابع".. 15 ناديا ينتظرون ميسي

منذ 36 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

عملاق إنجليزي يدخل الصراع على ضم ميسي

منذ أقل من ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة في الدوري المصري

منذ ساعة و 20 دقيقة

4 أسباب خفية وراء رحيل ليونيل ميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتحرك للتعاقد مع مدافع بيراميدز

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق دبي المالي يخسر6.1 نقطة مع بداية جلسة التداول

مؤشر سوق دبي المالي يتراجع هامشياً مع بداية جلسة الأربعاء

مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.69% في ختام التعاملات

مؤشر سوق دبي المالي يتراجع بشكل طفيف في نهاية التعاملات

تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.38% بمستهل التعاملات

تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.86% في ختام تعاملات اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:20 ص

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

10:01 ص

ليفربول "السابع".. 15 ناديا ينتظرون ميسي

11:00 ص

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

02:26 ص

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

07:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى