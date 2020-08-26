تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.60% خلال التعاملات الصباحية

إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.60% خاسراً 14.02 نقطة ليصل إلى مستوى 2290.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 109.5 مليون سهم محققة ما قيمته 108.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2230 صفقة لعدد 31 سهماً.









وهبطت 4 قطاعات بسوق دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.50%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.90%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.88%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.51%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.75%، ثم قطاعى التأمين والنقل بنسبة 0.17%، 0.01%، على التوالى.



