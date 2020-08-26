إلزام صالات الجيم والنوادي باتباع الإجراءات الاحترازية بسفاجا (صور)

شكلت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، لجنة لمتابعة صالات الألعاب الرياضية بالمدينة ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.





أوضحت "رئيس المدينة" أنه تم تشكيل اللجنة من الإدارة القانونية والإدارة الهندسية والإدارة الصحية وقسم التفتيش الصيدلي والتفتيش الغذائي والضرائب العقارية ومكتب تأمينات سفاجا ومكتب تموين سفاجا وإدارة الشباب والرياضة ومكتب عمل سفاجا ومسئول الصحة والسلامة المهنية، بهدف المرور على صالات الجيم والنوادي الصحية ومراجعة كافة الاشتراطات للعمل.





وأضافت "المغربي" أن اللجنة قامت بالمرور على صالتيّ الجيم بنطاق المدينة وتم التنبيه عليهم بضرورة توفير ادوات التعقيم وأدوية ومستحضرات طبية أو مكملات غذائية ومراجعة الموقف التأميني والاشتراطات الصحية والسلامة المهنية.





وأشارت إلى أنه بناءا علي ما ورد بمحاضر إثبات الحالة وتقارير لجان المرور الخاصة بكل منها تم التنبيه على أصحاب ومديري الصالات بتلافي الملاحظات وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، جاء ذلك في إطار تنفيذ وتفعيل القوانين الخاصة بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية وتنظيم الرقابة علي صالات الألعاب البدنية والرياضية " الجيم " والأندية الصحية والأكاديميات الرياضية، مؤكدة على قيام اللجنة المشكلة بالاستمرار في متابعة جميع صالات الجيم والأندية الصحية والأكاديميات الرياضية بنطاق المدينة، وتوابعها والتأكد من قانونيتها.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.





وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.



