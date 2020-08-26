إلزام صالات الجيم والنوادي باتباع الإجراءات الاحترازية بسفاجا (صور)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
شكلت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، لجنة لمتابعة صالات الألعاب الرياضية بالمدينة ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. 

أوضحت "رئيس المدينة" أنه تم تشكيل اللجنة من الإدارة القانونية والإدارة الهندسية والإدارة الصحية وقسم التفتيش الصيدلي والتفتيش الغذائي والضرائب العقارية ومكتب تأمينات سفاجا ومكتب تموين سفاجا وإدارة الشباب والرياضة ومكتب عمل سفاجا ومسئول الصحة والسلامة المهنية، بهدف المرور على صالات الجيم والنوادي الصحية ومراجعة كافة الاشتراطات للعمل. 

وأضافت "المغربي" أن اللجنة قامت بالمرور على صالتيّ الجيم بنطاق المدينة وتم التنبيه عليهم بضرورة توفير ادوات التعقيم وأدوية ومستحضرات طبية أو مكملات غذائية ومراجعة الموقف التأميني والاشتراطات الصحية والسلامة المهنية. 

وأشارت إلى أنه بناءا علي ما ورد بمحاضر إثبات الحالة وتقارير لجان المرور الخاصة بكل منها تم التنبيه على أصحاب ومديري الصالات بتلافي الملاحظات وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، جاء ذلك في إطار تنفيذ وتفعيل القوانين الخاصة بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية وتنظيم الرقابة علي صالات الألعاب البدنية والرياضية " الجيم " والأندية الصحية والأكاديميات الرياضية، مؤكدة على قيام اللجنة المشكلة بالاستمرار في متابعة جميع صالات الجيم والأندية الصحية والأكاديميات الرياضية بنطاق المدينة، وتوابعها والتأكد من قانونيتها.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
إلزام صالات الجيم والنوادي باتباع الإجراءات الاحترازية بسفاجا (صور)
إلزام صالات الجيم والنوادي باتباع الإجراءات الاحترازية بسفاجا (صور)
إلزام صالات الجيم والنوادي باتباع الإجراءات الاحترازية بسفاجا (صور)
إلزام صالات الجيم والنوادي باتباع الإجراءات الاحترازية بسفاجا (صور)
إلزام صالات الجيم والنوادي باتباع الإجراءات الاحترازية بسفاجا (صور)
إلزام صالات الجيم والنوادي باتباع الإجراءات الاحترازية بسفاجا (صور)
إلزام صالات الجيم والنوادي باتباع الإجراءات الاحترازية بسفاجا (صور)
إلزام صالات الجيم والنوادي باتباع الإجراءات الاحترازية بسفاجا (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشار الصحة فيروس كورونا سفاجا بيان الصحة بوابة الفجر النوادي الفجر

أخبار تهمك

ليفربول "السابع".. 15 ناديا ينتظرون ميسي

منذ 36 دقيقة

الأهلي يتحرك للتعاقد مع مدافع بيراميدز

منذ نصف ساعة

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس كتالونيا يوجه رسالة مؤثرة إلى ميسي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 22 ساعة

عملاق إنجليزي يدخل الصراع على ضم ميسي

منذ أقل من ساعة

4 أسباب خفية وراء رحيل ليونيل ميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

منذ ساعة و نصف

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة في الدوري المصري

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 19 ساعة

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

منذ ساعة و 16 دقيقة

التفاصيل المالية لتعاقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ نصف ساعة

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

خيانة برشلونة.. تفاصيل مكالمة ميسي وجوارديولا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

أهالي الإسماعيلية يطالبون المحافظ بتوزيع الكمامات على المصالح الحكومية

شاهد.. تطهير وتعقيم مقرات صرف منحة العمالة غير المنتظمة في سفاجا

سفاجا تواصل حملات التعقيم المسائية ورش حي النيابة ومخفض التكاليف (صور)

حملة مكبرة على الأسواق بمدينة سفاجا

رئيس مدينة سفاجا تتفقد إجراءات غلق الشواطئ والحدائق (صور)

وزارتا الشباب والصحة تضعان القواعد الخاصة ببدء النشاط الرياضي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:20 ص

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

10:01 ص

ليفربول "السابع".. 15 ناديا ينتظرون ميسي

11:00 ص

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

02:26 ص

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

07:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى