ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات الأربعاء

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.40% رابحاً 21.230 نقطة ليصل إلى مستوى 5269.20 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% رابحاً 27 نقطة ليصل إلى مستوى 5833.17 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.31% رابحاً 12.890 نقطة ليصل إلى مستوى 4157 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.40% رابحاً 16.410 نقطة ليصل إلى مستوى 4170.17 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 109.4 مليون سهم بقيمة 19.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5090 صفقة.









وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.01%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاعي المنافع والمواد الأساسية بنسبة 0.31%، 0.08%، على التوالي.



