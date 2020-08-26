ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات الأربعاء

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:56 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ،  إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.40% رابحاً 21.230 نقطة ليصل إلى مستوى 5269.20 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% رابحاً 27 نقطة ليصل إلى مستوى 5833.17 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.31% رابحاً 12.890 نقطة ليصل إلى مستوى 4157 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.40% رابحاً 16.410 نقطة ليصل إلى مستوى 4170.17 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 109.4 مليون سهم بقيمة 19.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5090 صفقة.


 وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.01%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاعي المنافع والمواد الأساسية بنسبة 0.31%، 0.08%، على التوالي.
 

وجاء سهم شركة أسمنت الهلال على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.38%، يليه سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 9.98%، ثم سهم شركة الساحل للتنمية والاستثمار بنسبة 8.10%، فيما تصدر سهم شركة وربة كابيتال القابضة الحمراء بانخفاض بنسبة 12.55% ثم سهم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 5%، ثم سهم شركة التخصيص القابضة بنسبة 4.95%.

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