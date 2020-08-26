"الخدمات البيطرية": 80% من الثروة الحيوانية تربية منزلية وحيازات لصغار المربيين (فيديو)

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قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إننا نستهدف 200 ألف منزل ومزرعة للرصد والاكتشاف المبكر لأمراض الماشية.



وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الكشف المبكر وتحديد البؤر المرضية هام جدًا للسيطرة على الأمراض والحد من انتشارها، موضحًا أن أكثر من 80% من الثروة الحيوانية تربية منزلية وحيازات صغيرة مع صغار المربيين مما يسهل من عملية انتشار الأمراض، مناشدًا بسرعة الإبلاغ عن أي إصابات للحيوانات على الخط الساخن 19561، إلى جانب عمليات الترصد للكشف على الحيوانات والتحصين المكثف لها.



وتابع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن عمليات المسح والترصد تستهدف جميع القرى والتي تصل لنحو 5 آلاف قرية، موضحًا أن حملة الترصد تستهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية لدى صغار المربيين وتنميتها.



وقامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوضع خطة للترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية تستهدف القيام بزيارات ومأموريات حقلية لـ 5000 قريةكفر وزيارة 200000 منزل مزرعة لرصد أمراض الحمى قلاعية – الجلد العقدي – طاعون المجترات الصغيرة – حمى الثلاث أيام – جدري الأغنام – حمي الوادي المتصدع بكافة محافظات الجمهورية.



يأتي ذلك بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالرصد والاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية والاستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها للحفاظ على الثروة الحيوانية لدى صغار المربين وتنميتها مع استهداف خطوات مستقبليه لتحسين السلالات.



وأكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، على أهمية الاستجابة السريعة لاحتواء أي بؤرة مرضيه والتأكيد على تحصين وترقيم كافه الحيوانات التي لم تُحصن أثناء ذروة انتشار فيروس كورونا بجانب القيام بحملات توعية وإرشاد للمربين في أماكن الإصابة والقرى المجاورة للتعريف بخطورة المرض وطرق الوقاية وأهمية الإبلاغ حال ظهور أية أعراض لاشتباهات مرضية وتقديم حيواناتهم إلى لجان التحصين.



ومن ناحيته قال د. عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن إجمالي القرى التي تم تنفيذ خطة الترصد النشط بها بلغ 213 قرية في 16 محافظة وذلك ابتداءً من التاسع من أغسطس حتى الآن، وانه تم فحص 90513 حيوان في 2994 منزل وتم رصد عدد من حالات الإصابة الفردية لمرض الجلد العقدي في 27 منزل بمحافظات (أسيوط – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – القليوبية – المنوفية – كفر الشيخ) معظمها حيوانات غير مُحصنة، وهو من الأمراض التي تصيب الأبقار ولا تنتقل للإنسان.



وتم اتخاذ كافة الإجراء الوقائية للحد من انتشار المرض من تلك البؤر بالتحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم، رش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض،علاج الحيوانات المصابة مع التنبيه على أصحابها بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أخرى سليمة.



وأضاف محمود، أنه تم تحصين عدد 198902 رأس ضد الجلد العقدي و64936 رأس ضد الحمى القلاعية، 55063 رأس ضد حمى الوادي متصدع، 21039 ضد جدري الأغنام، 129293 ضد طاعون المجترات الصغيرة(الماعز والأغنام) بمحافظات الجمهورية خلال شهر أغسطس وحتى تاريخه.



هذا وبناء على تكليفات وزير الزراعة قام رئيس هيئة الخدمات البيطرية يرافقه رؤساء الإدارات المختصة ومديري مديريات الطب البيطري بعمل زيارات ميدانية لكل من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والمنوفية والغربية والقليوبية لمتابعة أعمال التقصي النشط وتنفيذ أعمال الاحتواء من علاج وتحصين حلقي ورش نواقل الأمراض.



والهيئة العامة للخدمات البيطرية تناشد المزارعين والمربيين بإبلاغ الوحدات البيطرية بالقرى وإدارات الطب البيطري حال إصابة مواشيهم بأي أمراض أو الاتصال على أرقام الخط الساخن لوزارة الزراعة 15500 أو 19561 أو رقم الواتس 01111866710.

