النتيجة السبت المقبل.. مفاجآت بشأن المرحلة الأولى لتنسيق 2020

قبيل غلق باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى لتنسيق الكليات 2020 بساعات، فهناك بعض الملاحظات التي يجب معرفتها، كاختيار الرغبات بعناية فائقة حيث لا يوجد تعديل عقب إعلان النتائج.





١. أعلنت وزارة التعليم العالي، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.





٢. يغلق باب التسجيل لرغبات المرحلة الأولى، اليوم الأربعاء 26 أغسطس، في تمام الساعة السابعة مساء.





٣. تجتمع اللجنة العليا للتنسيق، يوم الجمعة، لحسم مصير 149685 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، إجمالي عدد الطلاب بالمرحلة الأولى للتنسيق.





٤. تناقش اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، نتيجة المرحلة الأولى تمهيدًا لإعلانها للطلاب.





٥. تعلن نتائج المرحلة الأولى للتنسيق، يوم السبت المقبل، وإعلان ترشيحات الطلاب للكليات للالتحاق بالجامعات للعام الجامعى 20202021.





٦. سيتم ترشيح الطالب للكليات بناء على آخر تعديل للرغبات.





٧. لا يمكن تعديل ولا إعادة لترشيح مرة أخرى بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق، لذا يجب على الطلاب كتابة الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها بصورة جيدة وترتيب الرغبات حتى لا تضيع عليها الفرصة بعد إعلان النتيجة.





٨. وسيسمح لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة تسجيل رغبات تقليل الاغتراب عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.





وكانت وزارة التعليم العالي، جهزت مكتب التنسيق بالكامل في خلال أسبوعين وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لاستقبال الطلاب.





وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لاستعراض، خطط وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالي للعام الدراسى 2020-2021، فى ظل جائحة كورونا، وذلك فى اجتماع حضره كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.





وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسى الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.





وأقر المجلس الأعلى للجامعات، أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.





وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.





وتبدأ أجازة نصف العام الدراسي، من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021.



