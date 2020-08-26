الليلة.. نسمة محجوب تُحيي حفلًا غنائيًا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:49 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستعد الفنانة نسمة محجوب الليلة لإحياء حفلاً غنائيًا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تقدم نسمة محجوب خلال الحفل مجموعة من أغانيها المميزة منها:" ياعاشقة الورد، اعتزلت الغرام، يا محروسة، مفيش حكاية حب صدفة، وجوه، مستغربة، على طبيعتي".

وفي سياق آخر، ارتبطت الفنانة الشابة نسمة محجوب بالفنون منذ طفولتها، حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها، ثم إلتحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة سبع سنوات ، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو ، وجاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائي لإكتشاف المواهب حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت فى تحقيق انتشارًا فنيًا كبيرًا .

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