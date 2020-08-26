روسيا تعلن تسجيل 4676 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:03 ص
روسيا
روسيا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، 4676 إصابة جديدة بفيروس و115 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ووفقًا لوزارة الصحة الروسية، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 16683 شخصا منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي المصابين 970865 مصابا.

 

وكشف المركز الروسي لمحكافحة تفشي الوباء، أن 6403 غادروا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بعد تماثلهم للشفاء ما يرفع عدد المتعافين إلى 786150 شخصا.

 

وكانت روسيا، سجلت معدل وفيات ضعيفا مقارنة بباقي البلدان، ورغم وجودها في المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إلا أنها تحتل المرتبة الثانية عشرة من حيث عدد الوفيات.

 

وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى نحو 23.9 ملايين شخص فيما حصد الفيروس أرواح أكثر من 819 ألف شخص منذ بدء تفشي الوباء.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا اصابات كورونا

أخبار تهمك

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 18 ساعة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 21 ساعة

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

زلزال ميسي يورط برشلونة

منذ أقل من ساعتين

رئيس كتالونيا يوجه رسالة مؤثرة إلى ميسي

منذ 41 دقيقة

خيانة برشلونة.. تفاصيل مكالمة ميسي وجوارديولا

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

منذ 10 دقائق

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

منذ ساعتين و 30 دقيقة

فرمان جديد ناري من برشلونة بشأن عقود نجوم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

4 أسباب خفية وراء رحيل ليونيل ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

رد غير متوقع من إكرامي بشأن اقتراب رمضان صبحي من الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ليونيل ميسي يختار جوارديولا

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:43 ص

4 أسباب خفية وراء رحيل ليونيل ميسي

رئيس كتالونيا يوجه رسالة مؤثرة إلى ميسي

09:30 ص

خيانة برشلونة.. تفاصيل مكالمة ميسي وجوارديولا

08:59 ص

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

07:41 ص

عاجل.. ليونيل ميسي يختار جوارديولا

08:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى