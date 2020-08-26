روسيا تعلن تسجيل 4676 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، 4676 إصابة جديدة بفيروس و115 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لوزارة الصحة الروسية، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 16683 شخصا منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي المصابين 970865 مصابا.

وكشف المركز الروسي لمحكافحة تفشي الوباء، أن 6403 غادروا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بعد تماثلهم للشفاء ما يرفع عدد المتعافين إلى 786150 شخصا.

وكانت روسيا، سجلت معدل وفيات ضعيفا مقارنة بباقي البلدان، ورغم وجودها في المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إلا أنها تحتل المرتبة الثانية عشرة من حيث عدد الوفيات.

وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى نحو 23.9 ملايين شخص فيما حصد الفيروس أرواح أكثر من 819 ألف شخص منذ بدء تفشي الوباء.