الجزار ومحافظ القاهرة يتابعان تطوير بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:04 ص
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
الفجر
Advertisements
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعى تطوير "بحيرة عين الصيرة"، وتطوير "منطقة سور مجرى العيون"، بمصر القديمة، ومشروع "ممشى أهل مصر"، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروعات.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "بحيرة عين الصيرة"، وتحديد قطع الأراضى المتاحة للطرح للمستثمرين، ومساحاتها، والاستخدامات المحددة لها، والاشتراطات البنائية والتنموية الملائمة لطبيعة المشروع.

وأكد وزير الإسكان ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، للانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد، موضحًا أن المشروع محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، وذلك فى إطار توجيهاتها بالإسراع بتنفيذ مشروعات تطوير القاهرة، لعودتها لممارسة دورها التاريخى والثقافى والحضارى، وتوفير بيئة عصرية حضارية للمواطن المصرى، بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى.

وأوضح الوزير، أنه تم أيضًا، استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" على مساحة 90 فدانا بمصر القديمة، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ مطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وفندق، ومسرح مفتوح، وغيرها.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع "ممشى أهل مصر"، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على كورنيش النيل بامتداد ٢ كم بدءًا من كوبرى ١٥ مايو، وانتهاءً بكوبرى إمبابة، ليكون متنفسا لسكان القاهرة، من ناحية الاستمتاع بمياه نهر النيل والمنشآت السياحية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ القاهرة مجرى العيون عاصم الجزار اهل مصر المصل واللفاح الفجر

أخبار تهمك

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس كتالونيا يوجه رسالة مؤثرة إلى ميسي

منذ ساعة الا ربع

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 21 ساعة

رد غير متوقع من إكرامي بشأن اقتراب رمضان صبحي من الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

زلزال ميسي يورط برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 18 ساعة

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

4 أسباب خفية وراء رحيل ليونيل ميسي

منذ نصف ساعة

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

منذ 13 دقيقة

عاجل.. ليونيل ميسي يختار جوارديولا

منذ أقل من ساعتين

خيانة برشلونة.. تفاصيل مكالمة ميسي وجوارديولا

منذ ساعة و 15 دقيقة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

فرمان جديد ناري من برشلونة بشأن عقود نجوم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. تكليف هام لرئيس الوزراء بشأن محافظة القاهرة

وزيرا الإسكان والآثار يعرضان الفرص الاستثمارية بالمشروعات المشتركة بالقاهرة التاريخية

شعبة الاستثمار العقاري: مشروع تطوير القاهرة القديمة "جبار"

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تنفيذ مشروعى تطوير"مثلث ماسبيرو" وسور مجرى العيون

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تنفيذ مشروعي تطوير سور مجرى العيون وسوق المواردي

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير سور مجري العيون وعين الصيرة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:43 ص

4 أسباب خفية وراء رحيل ليونيل ميسي

رئيس كتالونيا يوجه رسالة مؤثرة إلى ميسي

09:30 ص

خيانة برشلونة.. تفاصيل مكالمة ميسي وجوارديولا

08:59 ص

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

10:01 ص

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

07:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى