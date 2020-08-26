لتحسين الخدمة الطبية.. تحديث وتطوير مستشفي سيدي سالم في كفر الشيخ

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قال الدكتور صلاح زغلول، مدير مستشفي سيدي سالم المركزي بكفر الشيخ، أنه تم تزويد وتجهيز قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي، بعدد من أحدث الأجهزة والمستلزمات، مشيرا إلي أنه جاري إنشاء غرفتين جديدتين وغرفة إنعاش قلبي رئوي، بالاضافة إلي انشاء غرفة للجبس وجراحة العظام، ودلك لرفع وتحسين كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف الدكتور محمد رميح، مسئول العلاقات العامة بالمستشفي، إنه تم تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي، في إطار خطة التطوير التي تقوم بها المستشفي، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية بالتعاون مع إدارة المستشفي.

كما تم تزويد قسم الاستقبال والطوارئ، بجهاز صدمات كهربائية جديد، ومونيتور جديد، وحوامل محاليل جديدة، وكراش كار جديدة، وثلاجة كهربائية جديدة، وعدد 7 مراوح جديدة، كما تم رفع كفاءة أعمال السباكة والكهرباء بقسم الاستقبال، فضلا عن تنجيد كافة المراتب والشيزلونجات.

وفي سياق آخر، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
لتحسين الخدمة الطبية.. تحديث وتطوير مستشفي سيدي سالم في كفر الشيخ
لتحسين الخدمة الطبية.. تحديث وتطوير مستشفي سيدي سالم في كفر الشيخ
لتحسين الخدمة الطبية.. تحديث وتطوير مستشفي سيدي سالم في كفر الشيخ
لتحسين الخدمة الطبية.. تحديث وتطوير مستشفي سيدي سالم في كفر الشيخ
لتحسين الخدمة الطبية.. تحديث وتطوير مستشفي سيدي سالم في كفر الشيخ
لتحسين الخدمة الطبية.. تحديث وتطوير مستشفي سيدي سالم في كفر الشيخ

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