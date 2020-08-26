جامعة حلوان تعلن عن شروط القبول ببرنامج التغذية العلاجية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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أعلنت كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان عن شروط القبول ببرنامج التغذية العلاجية، وهو يعد أول برنامج للتغذية العلاجية بنظام الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية فى جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، حيث تتسم هذه التخصصات بمواكبة التقدم العلمى والتكنولوجى، ومتطلبات سوق العمل.

أفاد الأستاذ الدكتور خالد القاضي عميد الكلية، أن رسالة البرنامج تقدم خدمة تعليمية متميزة فى مجال التغذية العلاجية وإعداد خريج مؤهل كأخصائى تغذية علاجية لديه القدرة على التفكير الابتكارى والقدرة على حل المشكلات بما يخدم المجتمع، كما يسعى برنامج التغذية العلاجية أن يكون برنامج علمى وبحثى وخدمى متميز فى مجال التغذية العلاجية التطبيقية وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأوضحت الاستاذة الدكتورة أمنية جلال منسق البرنامج أن برنامج التغذية العلاجية يهدف إلى أعداد خريجين متميزين فى مجال التغذية العلاجية والتطبيقات العملية بها بهدف خدمة المجتمع، وأن يكون لديه المهارات بكافة انواعها والتى تمكنه من القدرة على توظيف الغذاء والتغذية في مجال صحة الإنسان للوقاية من الأمراض والعلاج، كذلك النهوض بصحة الفرد من خلال دوره فى مجال التغذية العلاجية ويتضح ذلك من خلال:

-القدرة على تخطيط سياسة تغذية تدعم وتقدم نمط حياة صحى مع الاستمتاع فى الوقت ذاته بالطعام المقدم للمجموعات المختلفة من الناس وذلك من خلال فهمه ودرايته الكاملة بعلوم التغذية والأطعمة.

-القدرة على تطبيق الأسس العلمية للادارة وانظمة التخطيط والمتابعة وتقييم خدمات التغذية، وكذلك التطبيق العملي لنظم تحسين الجودة.

-القدرة على الاستفادة من مهارات التفكير في الأوقات الحرجة وتوظيف الطرق العلمية فى البحث عن الحلول.

وتتوافر فرص العمل لخريجي هذا البرنامج فى: -تخصص القطاع الصحى بالكامل سواء المستشفيات الحكومية او الاستثمارية.

-المراكز العلاجية، والمعاهد الطبية ومراكز رعاية الامومة والطفولة.

-مراكز للتأهيل الطبى والجهات والمؤسسات التي تقدم خدمات التغذية للجماعات مثل مراكز رعاية المسنين والمدن الجامعية.

-المراكز البحثية والوزارات والهيئات التي تقدم خدمات تقييم الحالة الغذائية وتقديم التثقيف الغذائي وإيجاد الحلول للمشكلات التغذوية ووضع السياسيات التغذوية.

وتكون مدة الدراسة ببرنامج التغذية العلاجية أربع سنوات دراسية وينقسم العام الدراسى على فصلين دراسيين، ويتطلب الحصول لنيل درجة البكالوريوس ان يجتاز الطالب بنجاح ١٣٧ ساعة معتمدة وذلك على مدى ٨ فصول دراسية على الاقل بالاضافة الى الفصل الصيفي، ومقسمة إلى أربعة مستويات دراسية بالاضافة الى التدريب الميداني العملي بالمستشفيات وذلك للحصول على الدرجة، ويجوز بعد موافقة مجلس الكلية عرض مقررات دراسية فى فصل صيفي وفقا للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الكلية.

وتقبل الكلية الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة أو مايعادلها من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات ويتم قبول طلاب الشهادات المعادلة والطلاب الوافدين حسب القواعد المنظمة، ويتم قبول الطلاب طبقا لمجموع الدرجات الكلية الأعلى فالأقل بالإضافة إلى درجة مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) الأعلى فالأقل.

ويتم قبول الطلاب عقب إجراء مقابلة شخصية وتكون أولوية القبول لمن يجتاز المقابلة الشخصية، وتتضمن شروط البرنامج أيضا عدم قبول الطلاب المحولين من كليات أخرى أو منقولين من البرنامج العادي بالكلية بعد انقضاء الفرقة الأولى إلا الحاصلين على تقدير جيد.

جامعة حلوان تعلن عن شروط القبول ببرنامج التغذية العلاجية
جامعة حلوان تعلن عن شروط القبول ببرنامج التغذية العلاجية

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