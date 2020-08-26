الزمالك يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

كشفت تقارير صحفية، أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، اقترب من عقد جلسة مع حازم إمام لاعب الفريق، من أجل حل أزمة تجديد تعاقده.









وكان حازم إمام قد غضب من إدارة نادي الزمالك، بسبب تجاهل تجديد عقده بشكل رسمي حتى الآن.









وكان حازم إمام قد وقع على عقود التجديد للزمالك، ولكن حدثت أزمة بسبب مقدم التعاقد الجديد.









وطلب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، من أمير مرتضى سرعة إنهاء أزمة حازم إمام، وتجديد عقده لحاجة الفريق إلى خدماته.









ويعاني حازم إمام من آلالام خفيفة في العضلة الأمامية بعد مباراة الأهلي الأخيرة، ومن المقرر أن يخضع لبرنامج تأهيلي خاص، من أجل حسم موقفه من المشاركة أمام المقاولون العرب في الدوري المصري.









ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة.