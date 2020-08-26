ولاية فكتوريا الأسترالية تسجل 24 وفاة و149 إصابة جديدة بكورونا

سجلت سلطات فكتوريا الأسترالية، اليوم الأربعاء، 24 وفاة جديدة و149 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأصبحت مدينة ملبورن، عاصمة الولاية، بؤرة تفشي الفيروس، لكن الحالات الجديدة انخفضت في الأيام الأخيرة بفضل إجراءات عزل دامت لستة أسابيع بهدف الحد من انتشار الوباء.

ويشار إلى أن حصيلة الفيروس يوم الثلاثاء كانت 8 وفيات و148 إصابة، بينما سجلت الاثنين 15 حالة وفاة و116 إصابة جديدة.

أعلنت السلطات الصحية الأسترالية، اليوم الأحد، تسجيل 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا جميعها في ولاية فيكتوريا، لكنها أوضحت أن العدوى داخل الولاية تتخذ منحى نزوليا.

وتقترب ولاية فيكتوريا من منتصف فترة عزل عام مدتها ستة أسابيع، حيث رصدت 208 حالات إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

وكشف رئيس حكومة الولاية، دانييل آندروز، أن 11 حالة من بين الوفيات المعلنة في الساعات الماضية مرتبطة بظهور الوباء داخل دور للمسنين.

وقال دانييل آندروز: "سنتغلب على الموجة الثانية هذه. وسنتمكن حينها من البدء في فتح الأنشطة والأعمال. لا يمكننا تحديد توقيت معين لذلك. لكن هدفي هو أن ينتهي العام وقد عادت الحياة لطبيعتها".