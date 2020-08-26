تفاصيل شخصية مي القاضي في فيلم "ساعة شيطان"

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تواصل الفنانة مي القاضي حاليًا تصوير مشاهدها في فيلم "ساعة شيطان"، الذي تم استأنفه بداية الأسبوع الحالي، بعد توقف دام لمدة شهر بسبب انشغال المخرج إبرام نشأت بمونتاج المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "زنزانة 7" المقرر طرحه فى دور العرض السينمائي خلال الأيام المقبلة.



وتُجسد مي القاضي خلال الأحداث دور فتاة شعبية تُدعى "لوسي" تعيش قصة حب مع إسلام إبراهيم الموظف في الشهر العقارى، والقادم من الأرياف، ويتزوجان بعد ذلك، ويحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية، وأوشكت مي على الانتهاء من مشاهدها حيث يتبقى لها يومين فقط وتودع العمل بالكامل.



فيلم "ساعة شيطان" بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مي القاضي، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلاً فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.





