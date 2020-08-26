رابط وخطوات استخراج شهادة تحركات من النت والبريد إلكترونيا عبر psm.gov.eg والاوراق المطلوبة





استخراج شهادة تحركات من النت والبريد إلكترونيا خدمة جماهيرية أطلقتها وزارة الداخلية المصرية خلال الساعات الماضية لتقديم طلبات استخراج شهادة رسمية توضح ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ خارج وإلى مصر خلال ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻳﺤددﻫﺎ صاحب الطلب عبر موقع الوزارة الإلكتروني الإنترنت” للجمهور المتعاملين مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وفي الموضوع التالي نوضح لكم الرابط لاستخراج ورقة التحركات والخطوات والشروط المطلوبة فكونوا معنا.





استخراج شهادة تحركات من النت والبريد إلكترونيا

استمرارًا لتطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية، والارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات في سهولة ويسر، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة جماهيرية إلكترونية لتقديم طلبات شهادات التحركات للمواطنين ، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة (www.moi.gov.eg).





وشهادة التحركات هي ورقة رسمية ﺗﻮﺿﺢ ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﺧﺮﻭج وﺩﺧﻮل ﻋﺒﺮ ﻣنافذ الدولة اﻟﺒﺮﻳﺔ وﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺍﻟﺠﻮﻳﺔ بشكل عام يذكر بها اﻟﺘﺎرﻳﺦ، وتتطلب من المواطنين المصريين في السفارات الأوروبية والأميركية.





الأوراق المطلوبة

- صوره ضوئية من جواز السفر.





- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.





- خطاب موجه من الجهات الحكومية “التموين – الضرائب – الأحوال المدنية -التجنيد – هيئة التنظيم والأدارة – التأمينات الأجتماعية – الكليات العسكرية” وكذا السفارات المختلفة.





- وتصدر الشهادة بعد الرد على جميع الجهات الشرطية وشئون الأجانب والتصديقات والنيابات العامة والأموال العامة والامن الوطني والرد على جميع مخاطبات السفارات المختلفة.





شروط الحصول على الخدمة

- استيفاء جميع البيانات: الاسم رباعي، الجنسية، تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة المدة المطلوب.

- إحضار كشف التحركات عنها، اسم المحكمة، رقم القضية.





خطوات تقديم

الدخول على موقع وزارة الداخلية ( اضغط هنا ).

أدخل شهادة التحركات في أيقونة أبحث عن خدمة.

اختر المحافظة التابع لها.

أدخل المنطقة السكنية.

الضغط على بحث.



