تفاصيل شخصية هنادي مهنى في مسلسل "خيط حرير"

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تُشارك الفنانة هنادي مهنى في مسلسل "خيط حرير"، وتُجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان محمد على رزق، ومن المقرر الانتهاء من تصوير العمل منتصف شهر سبتمبر المقبل.



مسلسل "خيط حرير" يُشارك في بطولته مي عز الدين، محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيقولا معوض، مي سليم، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، نسمة النجار، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.



وفي سياق آخر، شاركت هنادى مهنا في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، "خيانة عهد" وحققت من خلالهما نجاحًا كبيرًا.









