المكسيك تسجل 650 حالة وفاة و4916 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في المكسيك، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا جديدًا في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

 

ورصدت وزارة الصحة المكسيكية، 650 حالة وفاة و4916 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

 

وأعلنت الصحة المكسيكية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 568621 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، 61450 حالة وفاة.

 

وصرح مسؤولون حكوميون مؤخرا، بأن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة.

 

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، أن يكون وباء "كوفيد-19" "طويل الأمد".

 

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

 

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.

 

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