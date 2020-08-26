تامر حبيب يهنئ وحيد حامد بمناسبة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي

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نشر الفنان تامر حبيب صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر تامر حبيب في هذه الصورة مهنئا للكاتب الكبير وحيد حامد بمناسبة تكريمه بمهرجان القاهر السينمائي في دورته القادمة.



حيث كتب تامر حبيب قائلاً: "مبروك لمهرجان القاهرة السينمائي على شرف تكريم أستاذي ومعلمي وأبي الروحي".



وتابع: "الراجل اللي يعتبر من أهم أسباب حبي للسينما ورغبتي في أن أكون نقطة في بحر بديييييع اسمه السينما... العظيم أستاذ وحيد حامد".