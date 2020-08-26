هاني شنودة يقدم درسا عن التواضع مع أحد متابعيه

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:52 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
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نشر الموسيقار هاني شنودة فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وظهر هاني شنودة في هذا الفيديو مع أحد متابعيه للتعرف عليه عن قرب داخل منزله وللحديث معه وتعريفه بنفسه.

وكتب قائلاً: "فيديو أخير أعلن فيه أن هذا الحساب هو حسابي الرسمي الوحيد وبه اسمي والهاندال بتاعي".

يذكر أن هاني شنودة تحدث مع متابعه في الفيديو قائلا: "أستاذ محمد يشرفني أن أقدم لك نفسي، أنا الموسيقار هاني شنودة ملحن ومؤلف وموسيقي بس مش ده المهم المهم إن كل الناس دي تحبني".

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