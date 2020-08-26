طرح الإعلان الترويجي لفيلم Khaali Peeli

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طرح الإعلان الترويجي الأول لفيلم Khaali Peeli الشبابي الجديد من بطولة الفنانين الهنود الشباب أناي بانداي، وإيشان خاطر، والذي يطرح قريبا للعرض عبر البث الرقمي.

ونقل موقع انديا توداي، الإعلان الترويجي الجديد للفيلم، الذي يشارك في بطولته ايشان خاطر، الشاب الذي تألق في مسلسل "سويتبل بوي"، مع النجمة الهندية تابو.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب وفتاة يحاولان اثبات براءتهما بعد اتهامها بارتكاب جريمة قتل ويواصلان الهرب من الشرطة.

