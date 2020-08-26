خاص.. أحمد الفيشاوي يرد على انتقاد الجمهور له بعد فيلم "الحارث"

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:46 ص
ولاء عبد الناصر
Advertisements


أعرب الفنان أحمد الفيشاوي عن سعادته بالمشاركة في فيلم "الحارث"، الذى اتعرض لكثير من الانتقادات من قبل الجمهور والنقاد، بعد عرضه.


وتواصل "الفجر الفني" مع الفنان أحمد الفيشاوي ليعرف منه تعليقه على هذه الانتقادات، ليرد قائلاً"الفيلم حلو وبسيط ولن أعلق على هذه الانتقادات".



يذكر أن فيلم "الحارث"،من بطولة أحمد الفيشاوى وياسمين ‏رئيس الفنان عمرو عبد الجليل ‏وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج ‏محمد نادر فى ‏أولى تحاربه الاخراجية فى الأعمال الروائية الطويلة، وينتمى الفيلم ‏‏لنوعية أفلام الإثارة والغموض، ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية ‏صحفى متزوج من ‏ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها ‏وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان‎

أخبار تهمك

فرمان جديد ناري من برشلونة بشأن عقود نجوم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 21 ساعة

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. طائرات إسرائيلية تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس كتالونيا يوجه رسالة مؤثرة إلى ميسي

منذ 36 دقيقة

خيانة برشلونة.. تفاصيل مكالمة ميسي وجوارديولا

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ليونيل ميسي يختار جوارديولا

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

منذ ساعتين و 25 دقيقة

زلزال ميسي يورط برشلونة

منذ أقل من ساعتين

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

رد غير متوقع من إكرامي بشأن اقتراب رمضان صبحي من الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

4 أسباب خفية وراء رحيل ليونيل ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

رئيس كتالونيا يوجه رسالة مؤثرة إلى ميسي

خيانة برشلونة.. تفاصيل مكالمة ميسي وجوارديولا

08:59 ص

4 أسباب خفية وراء رحيل ليونيل ميسي

09:43 ص

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

07:41 ص

عاجل.. ليونيل ميسي يختار جوارديولا

08:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى