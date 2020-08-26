خاص.. أحمد الفيشاوي يرد على انتقاد الجمهور له بعد فيلم "الحارث"

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أعرب الفنان أحمد الفيشاوي عن سعادته بالمشاركة في فيلم "الحارث"، الذى اتعرض لكثير من الانتقادات من قبل الجمهور والنقاد، بعد عرضه.





وتواصل "الفجر الفني" مع الفنان أحمد الفيشاوي ليعرف منه تعليقه على هذه الانتقادات، ليرد قائلاً"الفيلم حلو وبسيط ولن أعلق على هذه الانتقادات".







يذكر أن فيلم "الحارث"،من بطولة أحمد الفيشاوى وياسمين ‏رئيس الفنان عمرو عبد الجليل ‏وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج ‏محمد نادر فى ‏أولى تحاربه الاخراجية فى الأعمال الروائية الطويلة، وينتمى الفيلم ‏‏لنوعية أفلام الإثارة والغموض، ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية ‏صحفى متزوج من ‏ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها ‏وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان‎