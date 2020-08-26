سايمون كاول يظهر للمرة الأولى خارج المشفى بعد اجراءه لعملية جراحية خطرة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:45 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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ظهر المنتج سايمون كاول للمرة الأولى خارج المشفى، بعد اجراءه لعملية خطرة، بعد تعرضه لحادث اثناء قيادته لدراجة كهربائية، تسببت في اصابته في الظهر.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات هي الأولى لسايمون تكشف كيف تمكن من العودة سريعا والشفاء مما تعرض له من اصابة، حيث عاد من جديد لقيادة دراجة في اول ظهور له.
وعرف سايمون بكونه منتج مؤسس لاكبر برامج اكتشاف المواهب في العالم، مثل برنامج إكس فاكتور.

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