جوائز إيمي توزع عبر البث الافتراضي للمرشحين من منازلهم

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أول حفل توزيع جوائز كبير في العالم، تنظم فعالياته في فترة ما بعد كورونا، هو حفل جوائز إيمي أووردز، في دورته لعام 2020 الذي تحدد انطلاقه في 20 سبتمبر المقبل.

وحسبما افادت صحيفة ديلي ميل فان جوائز الحفل سيتم توزيعها على النجوم وهم في منازلهم، ولن يلتزم اي منهم بارتداء ملابس رسمية وذلك عبر البث الافتراضي.

وستكون هذه تجربة هي الأولى من نوعها تمهيدا لعودة حفلات توزيع الجوائز الكبرى التي تأجلت غالبية فعالياتها لشهر أبريل المقبل.

